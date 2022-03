Origi Milan, arriva la fumata bianca? Lui è lusingato dalla proposta. Si sta lavorando alla stesura del contratto

Origi è stato lusingato dalla proposta del Milan che evidentemente gli ha fornito maggiori garanzie tecniche rispetto al Liverpool dove ha un ruolo da comprimario.

Le parti stanno lavorando per un contratto sulla base di 4 milioni all’anno e nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui per arrivare alla fumata bianca che possa garantire al Milan un nuovo tassello offensivo in attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo scrive Tuttosport.