Origi al Milan: la firma può arrivare subito! Lo ha già detto al Liverpool. L’attaccante belga sempre più vicino ai rossoneri

Come raccontato da Daniele Longo su calciomercato.com siamo ormai molto vicini alla firma di Divock Origi col Milan. Il belga avrebbe già comunicato al Liverpool la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a luglio, entusiasta della possibilità di giocare a San Siro con la maglia del Milan.

Ora ilDiavolo vuole arrivare al nero su bianco sfruttando la sosta per le Nazionali.