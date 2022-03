Origi al Milan colpo low cost: budget risparmiato e chiusura vicina

Origi al Milan colpo low cost: incontro e chiusura vicina. I rossoneri tengono preservano il budget per altri ruoli

In attesa di scoprire il destino di Ibrahimovic, scrive Tuttosport, il Milan punta con decisione Divock Origi del Liverpool. Maldini e Massara sono già in contatto (ci sarebbe stato un incontro lunedì) con l’entourage del giocatore e pensano a un investimento di medio-lungo termine: i rossoneri vogliono affondare il colpo.

L’acquisto di Origi rientra nei parametri del club: arriverebbe a zero e coi Reds ha un ingaggio da 2,35 milioni a stagione. Il budget risparmiato sulla punta potrebbe così essere riversato in altri ruoli. Superati in tal senso i vari Belotti (anche lui sarebbe potuto arrivare a zero) o i più costosi David del Lille, Isak della Real Sociedad o Scamacca del Sassuolo.