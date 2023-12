Ordine fa chiarezza: «Pioli non è un pirla e il mercato del Milan non è così male». Le parole del giornalista sul club rossonero

Franco Ordine ha parlato ai microfoni del Il Giornale del Milan e di Stefano Pioli. Ecco le parole del giornalista:

«Pioli ha cambiato quasi tutto l’attacco e un pezzo del centrocampo dando spazio a Jovic, Chukwueze, Okafor e Pobega. Questa sottolineatura può essere letta così: 1) il mercato estivo, tanto criticato, non è poi così male 2) Pioli – per dirla alla Mourinho – non è un pirla!»