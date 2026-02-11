Ordine sull’interesse del Milan per Kean: «L’arrivo di Paratici alla Fiorentina non è un aiuto. Scommettiamo che alla fine…»

Ordine parla così dell’interesse del Milan per Moise Kean e la possibile trattativa con la Fiorentina: ecco le sue parole

Il futuro dell’attacco del Milan è un cantiere aperto che anima le discussioni tra gli addetti ai lavori. Con l’eredità di Olivier Giroud ancora difficile da raccogliere, la dirigenza rossonera si trova a fare i conti con investimenti che finora non hanno reso secondo le aspettative. Nell’editoriale odierno sul Corriere dello Sport, Franco Ordine ha scattato una fotografia impietosa del reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri, evidenziando le difficoltà incontrate dai nuovi innesti.

«Santiago Giménez fin qui è stato un buco nell’acqua, Niclas Füllkrug sta facendo il modesto nell’attesa che guarisca la lesione alla falange del piede destro e Christopher Nkunku sta diventando una risorsa inaspettata» ha esordito il giornalista, sottolineando come solo il francese, inizialmente sottovalutato, stia dando segnali di risveglio importanti per la stagione in corso.

Ordine, l’ombra di Allegri su Kean e la suggestione del terzo nome

Le voci di mercato per la stagione 2026-2027 si rincorrono e portano a profili che hanno già lavorato con il tecnico livornese. I nomi di Dusan Vlahovic e Moise Kean sono finiti inevitabilmente nell’orbita rossonera, ma Ordine invita alla prudenza, specialmente per quanto riguarda l’attaccante della Fiorentina. La presenza di Fabio Paratici al Viola Park viene indicata come un potenziale ostacolo, dati i trascorsi e i mancati accordi passati con la dirigenza del Milan.

«Scommettiamo che arriverà un terzo numero 9, al momento mai entrato nel giro?» è la provocazione lanciata da Ordine in chiusura del suo intervento. Secondo il giornalista, nonostante i rumors su Kean e Vlahovic legati al “feeling” con Allegri, la società potrebbe sorprendere tutti virando su un profilo internazionale ancora inedito per le cronache milanesi. Resta da capire se il DS Tare sceglierà la strada dell’usato sicuro o se punterà su una scommessa totale per garantire finalmente al Diavolo quel numero 9 affidabile richiesto a gran voce dalla piazza.