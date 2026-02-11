Mercato Milan, Paratici stoppa Kean? Gelo con Furlani, c’è un precedente che non aiuta. Cosa può succedere

Mercato Milan, l’arrivo di Moise Kean potrebbe complicarsi per il cattivo rapporto tra Paratici e Furlani: lo scenario per giugno

Mentre i rumors di mercato si rincorrono tra Torino e Firenze, Franco Ordine lancia un sasso nello stagno che scuote le certezze dei tifosi rossoneri. Dalle colonne del Corriere dello Sport, il noto giornalista invita alla cautela sui nomi di Dusan Vlahovic e Moise Kean, suggerendo che la strategia di Furlani e Ibrahimovic potrebbe portare a un colpo di scena totalmente inaspettato per l’attacco della prossima stagione.

Mercato Milan, l’analisi di Ordine: ostacoli e scommesse

Il ragionamento di Ordine si basa su dinamiche diplomatiche e visioni strategiche che vanno oltre il semplice valore tecnico dei giocatori:

Il "Caso" Kean e l'Ombra di Paratici: Accostare Kean al Milan significa ignorare un ostacolo non da poco: la presenza di Fabio Paratici (legato alla Fiorentina e figura influente sul mercato). Ordine ricorda come il dirigente sia stato in passato "seduto e abbandonato" da Furlani, un precedente che non agevolerebbe certo una trattativa fluida tra i club.

Vlahovic nel Limbo: Anche sul serbo regna lo scetticismo. Nonostante l'apprezzamento di Allegri, i costi dell'operazione e le variabili legate alla Juventus rendono la pista meno sicura di quanto appaia. La Profezia del "Nome Nuovo": La vera bomba riguarda l'identikit del futuro centravanti. Ordine lancia una scommessa: «Arriverà un 9 al momento mai entrato nel giro». Una mossa alla Moncada, capace di pescare un profilo internazionale di alto livello rimasto finora lontano dai radar dei media italiani.

La visione del Club

Il Milan non ha fretta. Con il riscatto di Füllkrug a portata di mano (5 milioni) e il rientro di Gimenez, la dirigenza può permettersi di lavorare sottotraccia su un profilo giovane e affamato, capace di incarnare il nuovo ciclo rossonero senza necessariamente passare per i soliti nomi “italiani”.