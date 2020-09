Ora occhi sulla difesa, Milenkovic il prossimo obiettivo

Milenkovic è il primo nome della lista, anche se la richiesta di Rocco Commisso è di 40 milioni di euro. Gli aggiornamenti

Il Milan ha dato una svolta importante al centrocampo con l’arrivo di Sandro Tonali. In avanti Brahim Diaz ha completato la trequarti, ora i rossoneri puntano a sistemare la difesa (oltre a lavorare per il rinnovo di Gigio Donnarumma). Milenkovic è il primo nome della lista, anche se la richiesta di Rocco Commisso è di 40 milioni di euro. Tuttavia, la dirigenza rossonera ha in serbo un colpo in canna, soprattutto se dovessero presentarsi delle offerte interessanti per Maeo Musacchio e Leo Duarte. Inoltre, le richieste della Fiorentina potrebbero abbassarsi inserendo Lucas Paquetà nell’operazione.