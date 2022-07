Onofri: «De Ketelaere pronto per un palcoscenico come il Milan»

Claudio Onofri ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Tuttomercatoweb su Charles De Ketelaere

Claudio Onofri così sul Milan e Charles De Ketelaere. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

«Sarebbe ideale per lo schema del Milan. In Belgio ci sono squadre che hanno saputo offrire tanti talenti, sono club che pensano in prospettiva. Lui viene al Milan per fare il titolare, è veramente un buon giocatore. Come lo vedrei nel modulo di Pioli? La dimensione del calcio belga non è che sia troppo differente dal nostro. E’ un centrocampista offensivo che va messo dietro le due punte o dietro una punta sola. Sa fare assist, dribblare, dal punto di vista tecnico è un profilo adattissimo al Milan e pronto per un palcoscenico del genere.»