Milan, con lo Spezia torna Giroud: il francese è completamente guarito

Il Milan potrà contare nuovamente su Olivier Giroud per la gara di sabato contro lo Spezia: un ritorno importante per Pioli

Il Milan comincia a recuperare pezzi. Nella giornata di oggi Olivier Giroud è tornato ad allenarsi in gruppo e con ogni probabilità sarà a disposizione di Stefano Pioli per la gara di sabato contro lo Spezia in trasferta, in una gara delicata prima dell’Atletico in Champions.

RECUPERO FONDAMENTALE – Il ritorno dell’ex Chelsea è fondamentale per Stefano Pioli. Partito con due reti nelle prime due partite e fermato prima dal Covid e poi da una fastidiosa lombalgia, Giroud vuole recuperare il tempo perduto e trascinare i compagni. La sua presenza favorisce lo sviluppo del gioco e permette al Diavolo di avere una soluzione in più in termini di leadership e carisma. Tutte doti che Pioli apprezza. Giroud è pronto a tornare al centro del Milan.