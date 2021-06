Olivera: «Che scintille in allenamento con Ibrahimovic, vi spiego»

Ruben Olivera, ex centrocampista della Juventus, racconta del suo passato con Zlatan Ibrahimovic, le sue parole

Ruben Olivera, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di JuventusNews24.com, ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic:

«Pensa la personalità che lui all’epoca aveva a 22 anni. A parte che gente come Iuliano, Vieira, Emerson, Tudor di 90 e passa chili se gli andavano addosso rimbalzavano… Era strepitoso, mai vista una cosa del genere. Era molto esigente con se stesso e i suoi compagni, chiedeva palla veloce, a due tocchi. Ripeteva sempre la stessa cosa: “One touch, one touch”. Voleva sempre che i giocatori giocassero un tocco o due tocchi. Poi trovavi magari calciatori come Vieira che la toccava di più, Patrick aveva un gioco un po’ più lento rispetto ad altri. Questi dopo un po’ si scocciavano, sia lui sia Zebina, e tante volte abbiamo dovuto separarli. Era dura tenerli perché eravamo in quattro a prendere Vieira e cinque a prendere Ibrahimovic, una squadra solo per loro due. Ma anche Zebina era un bell’animale…».