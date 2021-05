Ibrahimovic: la Champions per superare Francesco Totti

Zlatan Ibrahimovic a caccia di un gol in Champions League. Qualora realizzasse, infatti, una rete supererebbe Francesco Totti

Ibrahimovic lavora in Svezia per essere al top nel ritiro di luglio. Con un gol, Zlatan diventerebbe il giocatore più longevo a segno in Champions League: già non vede l’ora.

Supererebbe Francesco Totti: l’ex capitano della Roma realizzò l’ultima rete a 38 anni e 58 giorni contro il CSKA Mosca nel 2014. Al secondo posto troviamo Giggs con 37 anni e 289 giorni, quando militava nel Manchester Utd (gol contro il Benfica). Il gigante svedese, che viaggia verso i 40, con un colpo solo potrebbe spodestare entrambi. Lo riporta il Corriere dello Sport.