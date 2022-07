Oliveira: «Theo Hernandez è forte, ma non mi piace il paragone». Le dichiarazioni del nuovo terzino del Napoli

Mathias Oliveira, nuovo terzino del Napoli, risponde così alla domanda su un paragone con Theo Hernandez. Le sue parole in conferenza stampa.

«Mi è sempre piaciuto Martin Caceres, che ha giocato a lungo in Italia. Rispetto Theo Hernandez, so che è un calciatore forte e ha delle caratteristiche simili alle mie dal punto di vista offensivo, ma non mi piace questo confronto.»