Sergino Dest è stato protagonista nella sconfitta degli USA contro l’Olanda negli ottavi di finale dei mondiali. Ecco le sue pagelle

Sergino Dest è sceso in campo con gli USA nel match degli ottavi Mondiali in Qatar contro l’Olanda. La gara è terminata 3-1 per gli Orange, con la nazionale a stelle e strisce che saluta dunque la competizione. Ecco le pagelle del terzino rossonero secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 6: «Sta altissimo, quasi fisso a centrocampo, anche perché da quella parte l’Olanda è poca cosa. Poi cala fino alla sostituzione.»

Corriere dello Sport, 5,5

Tuttosport, 6 – «Vorrebbe graffiare, non trova corridoi. Ha comunque il merito di non rassegnarsi.»