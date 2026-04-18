Okoye al Corriere: «Il migliore Maignan. Dida è sempre stato il mio idolo»

Okoye intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato della parata a Saelemaekers e di quello che è stato il suo idolo

Il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, 26 anni, è nato in Germania, gioca per la nazionale nigeriana, parla cinque lingue e oggi si è raccontato al Corriere dello Sport.

I DUE MESI DI SQUALIFICA «Periodo duro, posso solo ringraziare l’Udinese per come mi è stata vicino. Sono grato di aver avuto la società al mio fianco, sono stato in mani d’oro e oggi mi sento cresciuto. Dico grazie e basta».

LA SUA PARATA SU SAELEMAEKERS «Istinto puro. Ho visto la palla partire all’ultimo, è andata bene».

IL MIGLIORE NEL SUO RUOLO «In A Maignan. In Europa dico Neuer come parate e Donnarumma sulla linea».

QUANTO CONTA SAPER GIOCARE BENE CON I PIEDI OGGI «Molto. Ma un portiere deve parare, è la prima cosa. Se sai solo usare bene i piedi non servi a niente».

IL SUO IDOLO «Dida, sempre stato lui. Mi ha mandato un messaggio tempo fa, ero felicissimo».



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