Okafor Milan, spunta la clamorosa indiscrezione sul futuro dello svizzero! Scenario incredibile, a giugno...

Okafor-Milan, spunta la clamorosa indiscrezione sul futuro dell’attaccante svizzero: l’ex Salisburgo può partire a giugno

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, un altro calciatore in bilico nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, è Noah Okafor.

L’attaccante ex Salisburgo, complici anche alcuni infortuni di troppo, non ha pienamente convinto nonostante i 3 gol messi a segno. La società vorrebbe dargli un’altra chance anche nella prossima stagione ma in caso di buona offerta (il Milan lo ha pagato 14 milioni di euro) i rossoneri lo lascerebbero andare.