Oddo sullo scudetto: «Testa a testa Milan-Inter? No, ci sono anche…». Le parole dell’ex calciatore sui favoriti

Massimo Oddo ha parlato della lotta scudetto, di cui fa parte il Milan, al Salone d’Onore del Coni a Roma. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Testa a testa Milan-Inter per lo scudetto? No, ci sono anche altre squadre. In campionato può succedere di tutto, ci può anche essere anche il ritorno del Napoli che adesso ha qualche difficoltà, siamo agli inizi. Inter e Milan, senza dubbio, comunque sono due delle squadre che si giocheranno il titolo fino in fondo».