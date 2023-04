Nuovo stadio Milan: Sala vuole una risposta su San Siro. Recapitata una lettera ufficiale ai due club di Milano. I dettagli

Secondo quanto riportato da Repubblica, nella giornata di oggi da Palazzo Marino partirà una lettera ufficiale in direzione Milan e Inter per chiedere lumi sul progetto originario: ovvero il nuovo stadio in zona San Siro.

La notizia è stata data dallo stesso sindaco di Milano Beppe Sala che ieri ha dichiarato come si aspetta ancora una mossa dai due club dopo il dibattito pubblico.