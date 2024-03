Nuovo stadio Milan, Sala attacca: «La chiarezza su San Siro è davvero poca»

Continua a tenere banco il tema nuovo stadio del Milan. In tal senso sono arrivate le parole di Sala su San Siro

Nuovo capitolo del tema nuovo stadio Milan con Sala che è tornato a parlare della questione nel corso del primo appuntamento del format che ha annunciato settimana scorsa dal titolo ‘Cose in Comune‘:

LE PAROLE – «Probabilmente non è la questione più importante per la città ma è una questione sensibile e nelle chiacchiere che faccio in giro per le strade e al bar in molti mi chiedono, e mi accorgo che a volte la chiarezza è veramente poca su questo tema»