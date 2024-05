Fonseca Milan, ecco quando sarà UFFICIALE: i MOTIVI dietro la scelta dei rossoneri

Fonseca Milan, ecco quando sarà UFFICIALE: i MOTIVI dietro la scelta del tecnico. La rivelazione del giornalista

Il giornalista Luca Bianchin è intervenuto a RadioRossonera per analizzare quello che sarà il prossimo allenatore del Milan: Paulo Fonseca.

PAROLE – «Fonseca sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione, poi nel calcio può succedere di tutto ma è assolutamente lui la scelta. Ufficializzazione dopo la partita in Australia, me l’aspetto all’inizio della prossima settimana. Piace perché lavora di equipe con la società, condivide le decisioni. Ci sono allenatori che lo fanno di più e altri di meno, che ritengono a torto o a ragione di essere sovrani nella gestione delle loro cose e vogliono influire di più sul mercato. E il Milan non ha cercato un allenatore di quel tipo. Poi è un allenatore offensivo, che piace per come lavora sul campo e per alcuni risultati avuti. Piace anche per come sviluppa i giovani: Yoro ultimo caso. Ma tanti altri in precedenza. So bene che i tifosi si aspettavano altro, ma è una scelta della società. Con tutte le differenze del caso, già Lopetegui andava in quella direzione».