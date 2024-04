Nuovo stadio Milan, presentato un esposto al TAR contro l’impianto a San Donato! Cos’è successo. Problemi per la nuova casa rossonera?

Subentrano nuove “rogne” verso la costruzione del nuovo stadio del Milan, che dovrebbe sorgere a San Donato Milanese. Tredici cittadini di San Donato e di Chiaravalle, sostenuti dal Comitato “No Stadio a San Donato Milanese”, il 22 marzo scorso hanno depositato ufficiale istanza presso la sede di Milano del Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’annullamento degli atti adottati dall’amministrazione Squeri a favore della realizzazione dello stadio del Milan nell’area San Francesco a San Donato Milanese. A riferirlo è Calcio e Finanza.

Innocente Curci, uno dei referenti del Comitato “No Stadio a San Donato Milanese”, nonché firmatario del ricorso al TAR, si esprime così: «Di fronte al rifiuto del sindaco Squeri e delle forze politiche che lo sostengono in consiglio comunale a dialogare seriamente con i cittadini, abbiamo tenuto fede all’impegno che ci eravamo presi fin dal primo momento della costituzione del comitato, ossia quello di fare qualsiasi sforzo e perseguire tutte le strade lecite possibili per fermare un progetto che riteniamo dannoso per il nostro territorio. Tutti i ricorrenti, così come moltissimi altri cittadini di San Donato Milanese, Milano e San Giuliano Milanese, verrebbero danneggiati dalla realizzazione dell’opera e abbiamo sentito il dovere di esporre le nostre ragioni ai giudici amministrativi, convinti di poter essere ascoltati».

Nel frattempo, per giovedì 11 aprile è stato indetto un nuovo consiglio comunale a San Donato che vede, fra le mozioni del giorno, proprio quella relativa allo stadio: «Mozione urgente – Governo del territorio. area San Francesco. intervento di trasformazione urbanistica di carattere sportivo (stadio AC Milan) con rilevanza sovracomunale – sospensione iter relativo all’accordo di programma presentata dai consiglieri Ginelli, Falbo». Mozione che, secondo Calcio e Finanza, verrà comunque respinta.