Nuovo stadio Milan, non è previsto un incontro con l’Inter. I rossoneri sembrano intenzionati ad andare da soli, verso zona La Maura

Gerry Cardinale è arrivato a Milano per occuparsi del tema stadio. Ieri ha parlato il sindaco di Milano, Beppe Sala, su quello che potrebbe essere la volontà delle parti.

Quello che è certo è che Milan e Inter non si incontreranno per un faccia a faccia, con i rossoneri intenzionati a proseguire in solitaria. Le zone di interesse rimangono le medesime: La Maura prima, per rimanere nei confini della città metropolitana; altrimenti Sesto San Giovanni, nel caso di problemi con la prima. Lo scrive Tuttosport.