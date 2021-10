Nuovo stadio Milan, l’Assessora Grandi: «Non so quanto sia sostenibile»

Le parole dell’Assessora Elena Grandi, che è tornata sulla questione nuovo stadio di Inter e Milan. Ecco cosa ha detto

Elena Grandi, neo Assessora all’Ambiente del comune di Milano, in una intervista a Fanpage.it è tornata a parlare della questione nuovo stadio di Inter e Milan.

DUBBI SOSTENIBILITA – «Come trovare una quadra? Secondo me è presto per dirlo perché bisogna capire come si sviluppano le trattative con le squadre, che il sindaco incontrerà prossimamente. Noi non sappiamo quanto Inter e Milan siano in grado di spingersi e se il loro progetto sia sostenibile economicamente anche per loro. Ovviamente sappiamo che ci sono progetti di ristrutturazione di San Siro che possono essere recuperati e integrati. Noi pensiamo che un intervento di questo tipo sia eccessivo in quel quartiere che può essere valorizzato diversamente dalla costruzione di centri commerciali. Non so quale sia la loro situazione finanziaria, so che non c’è una situazione esattamente trasparente sulle condizioni economiche delle squadre».

INTER E MILAN LASCIANO MILANO – «Sappiamo comunque che le squadre hanno un potere di contrattazione importante anche se non credo che lasceranno Milano. L’area ex Falck di Sesto San Giovanni è li da tempo ma non mi pare ci siano sviluppi in tal senso».