Nuovo stadio Milan, Abodi: «Aspettiamo il progetto di WeBuild, su San Siro..»

Le parole a Sky Sport a margine dell’evento organizzato da Il Foglio Sportivo, del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi sul nuovo stadio del Milan:

LE PAROLE – «Da un lato mi auguro che possa dimostrare la capacità di auto rigenerarsi, che abbia la capacità di ammodernarsi, di diventare contemporaneo al di là dell’aspetto emotivo che è sempre contemporaneo, perché quello che rimane in uno stadio come questo che ha vissuto momenti di grande gioia, di grande esaltazione collettiva. Qua c’è la storia del calcio. Noi quest’infrastruttura dobbiamo renderla contemporanea appunto in termini di sicurezza, accessibilità, in termini di intelligenza tecnologica, in termini di educazione energetica, ambientale in senso generale. Ospitali dal punto di vista delle opportunità. Quindi aspettiamo ancora un paio di mesi, vediamo il progetto di WeBuild. Io sono sempre fiducioso perché bisogna fare in modo che vengano provate tutte le possibilità, vengano tentate tutte le opzioni sapendo che il Milan ha una sua agenda, ha già acquistato questi terreni a San Donato, che l’Inter comunque ha una progettualità. Io sono convinto che San Siro avrà ancora una buona vita»