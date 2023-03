Nuovo stadio Milan, la zona La Maura in pole: le ultime. Gli ostacoli non mancano e il club rossonero punta altre zone

Le intenzioni del Milan ora sembrano chiare: l’idea è quella di costruire uno stadio da soli. La zona scelta dai rossoneri sarebbe quella dell’Ippodromo La Maura.

Nonostante sia un terreno privato, non mancano gli ostacoli tra vincoli: per questo il club di via Aldo Rossi tengono vive anche altre zone alternative, come per esempio Sesto San Giovanni e San Donato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.