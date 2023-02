Nuovo San Siro, Sala: «Il Milan ha le idee chiare, l’Inter no»

Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo San Siro: convocate Milan e Inter per parlare del progetto

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul nuovo San Siro:

«Ho chiamato le squadre Milan e Inter e ho chiesto di venire domattina perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni sulle loro intenzioni riguardo lo stadio di San Siro e leggerle dalla stampa. Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse all’ipotesi di realizzare il nuovo stadio dove c’è la pista dell’Ippodromo La Maura, non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme».