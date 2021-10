Nuovo San Siro: incontro vicino tra sindaco, Milan e Inter. Le ultime notizie riguardanti la realizzazione del nuovo impianto

La questione stadio sta diventando un tema centrale nel nuovo mandato del rieletto sindaco Beppe Sala. L’idea iniziale era quella di poter inaugurare la nuova casa di Milan e Inter per le Olimpiadi invernali del 2026, che Milano ospiterà insieme a Cortina, un’ipotesi che adesso è ufficialmente svanita.

Sala e i club la prossima settimana con tutta probabilità si incontreranno nuovamente per riavviare il discorso e le operazioni per avere i nuovi ok politici. In ballo restano la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Manica-Sportium. I sì di Comune e Regione per far partire il progetto esecutivo dovrebbero arrivare entro fine anno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

