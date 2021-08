Nuovo Fair Play Finanziario: la novità introdotta dalla UEFA

Nuovo Fair Play Finanziario: il documento “Progetto Fenice” inviato dalla Figc al Governo, indica la strada perseguita dalla UEFA

«A partire dalle prossime stagioni, il Break-even risult (BER), il famoso pareggio di bilancio, non sarà più applicato dalla UEFA e verrà sostituito da un nuovo modello denominato Football Earning Rules, calcolato considerando il risultato netto di esercizio di ogni singolo club e aggiustato dalle capital injections effettuate dai soci».

Con questo retroscena, rivelato da calcioefinanza.it, la FIGC avrebbe illustrato al Governo le novità introdotte dalla UEFA per il sostentamento del sistema calcio: in sostanza, ai club non verrà richiesto il pareggio di bilancio come nelle passate stagioni, ma l’attenzione sarà rivolta al patrimonio netto delle società, il quale non potrà dare esito negativo. Il sistema, di conseguenza, consentirà ai soci di intervenire per risanare le finanze dei club.