Nuovo DS Milan, si riapre la pista Paratici? Indiscrezione che lascia di stucco, c’entra Cardinale. La ricostruzione

Nuovo DS Milan, in casa rossonera può riaprirsi a sorpresa la pista che porta a Fabio Paratici: videochiamata ieri con Gerry Cardinale. Ultime

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda in casa Milan legata alla figura del nuovo direttore sportivo. Nella giornata di ieri infatti ci sarebbe stata, secondo calciomercato.com e più in particolare secondo il giornalista Daniele Longo, una videochiamata tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron rossonero, e Fabio Paratici.

Il nome dell’ex Juve torna dunque in corsa per la carica di nuovo DS del Milan con altre fonti, come radio rossonera, che parlano di un incontro avvenuto sul lago di Como lo scorso lunedì sempre tra Cardinale e lo stesso Paratici.