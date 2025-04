Nuovo DS Milan, Ordine spiazza tutti! C’entra Tare, l’ha detto veramente

Nuovo DS Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera: Tare non è il preferito del club

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato così della situazione nuovo DS in casa Milan:

PAROLE – «È questo allora il tempo nel quale un nuovo ds deve cominciare a lavorare. Intanto deve entrare nel meccanismo particolare del management rossonero che è uso a fare scelte condivise con tutti gli altri dirigenti, governance orizzontale, l’ad Furlani appunto, Ibra e Moncada che tornerebbe a occuparsi del settore nel quale ha reso meglio (scouting) piuttosto che a costruire una squadra. Poi deve sciogliere un paio di nodi decisivi come i rinnovi dei contratti di Maignan e Theo Hernandez. A proposito di quest’ultimo, proprio Moncada ha ripetuto la sera del derby di Coppa Italia: ‘Non siamo così lontani, stiamo lavorando’. Forse è il caso di coinvolgere anche il prossimo ds in questa trattativa. Che deve rispondere poi a un quesito fondamentale: se Theo è quello delle ultime sfide, beh non c’è discussione sulla convenienza del rinnovo. Se invece fosse quello dei primi mesi della stagione, allora la valutazione sarebbe diversa. E chi, se non il prossimo allenatore, può sciogliere questo interrogativo? Ultima riflessione sul tema ds. Se Tare, libero e in grado di trasferirsi… ieri a Milano, non è ancora sotto contratto dopo un paio di colloqui, la spiegazione è una e una soltanto: stanno aspettando che si liberi uno che è attualmente impegnato. E ancora: per aspettare il principe azzurro non si rischia di perdere qualche treno?».