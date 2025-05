Nuovo allenatore Milan, tre i nomi sul taccuino di Furlani in caso di separazione da Conceicao: svolta in arrivo? Gli aggiornamenti

Nuovo allenatore Milan, se dovesse arrivare la separazione con Sergio Conceicao sono tre i tecnici seguiti dai rossoneri per la prossima stagione

Come riferito da Tuttosport, se è vero che le chance di permanenza di Conceicao al Milan sono in netta risalita, soprattutto se venisse centrato l’obiettivo legato alla vittoria della Coppa Italia, è altrettanto vero che il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato in caso di divorzio.

In questo senso sarebbero tre i tecnici sul taccuino di Furlani per la prossima stagione: Allegri, Italiano e Maurizio Sarri. Le prossime settimane saranno dunque decisive.