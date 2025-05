Conceicao Milan, il messaggio della dirigenza non passa inosservato! Il tecnico prende nota, clamoroso intreccio con la Coppa Italia

Conceicao Milan, la dirigenza rossonera è sempre più orientata a confermare il portoghese in panchina con la vittoria della Coppa Italia

Come riferito da Tuttosport, i prossimi giorni in casa Milan saranno molto importanti, se non decisivi, per il destino di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera.

Il tecnico infatti ha trovato una quadra tattica e una continuità di risultati molto importante: con la vittoria nella finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio e con una striscia continuativa di risultati da qui al termine del campionato, il Milan è infatti orientato a confermare l’allenatore anche per la prossima stagione.