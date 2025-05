Nuovo allenatore Milan, Braglia si espone: ecco la sua opinione su Allegri e non solo

Nuovo allenatore Milan, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato la situazione in casa rossonera: ideale la coppia Allegri-Paratici

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato la situazione in casa Milan per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore in caso di addio di Sergio Conceicao e per quanto riguarda l’inserimento di un direttore sportivo. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Sono anche convinto che se si costituisse la coppia Allegri-Paratici il Milan vince lo scudetto l’anno prossimo». Prossime settimane dunque decisive.