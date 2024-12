Nuovo allenatore Milan, Furlani piacevolmente colpito! Gliel’ha confessato, riflessioni in corso

Nuovo allenatore Milan, Allegri apre a Furlani: entrerebbe a stagione in corso solo per il club rossonero. Riflessioni in corso

Come riferito dal Corriere dello Sport, il futuro di Max Allegri, ex tecnico della Juve e del Milan tra le altre, continua ad essere un rebus. Il livornese sarebbe finito nel mirino della Roma per la prossima stagione ma anche lo stesso club rossonero lo sta valutando da subito come eventuale post Fonseca. In questo senso il Diavolo avrebbe ricevuto un’importante apertura.

Max non ama prendere squadre in corsa, farebbe un’ eccezione solo per il Milan, che per lui è speciale. Proprio la gara con la Roma di domenica prossima a San Siro rischia di essere decisiva per Fonseca.