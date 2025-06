Nunez, c’è anche il Milan: clamoroso duello con il Napoli. Le ultime

Nunez, clamoroso duello di calciomercato tra Milan e Napoli: nel mirino c’è l’attaccante del Liverpool

Il mercato degli attaccanti si infiamma e vede coinvolti due dei club più blasonati della Serie A: Napoli e Milan. Non solo il club partenopeo, ma anche i rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino Darwin Núñez, l’attaccante uruguaiano del Liverpool. A riportarlo è il Corriere della Sera, che prefigura una possibile, e affascinante, sfida di mercato tra le due squadre.

Darwin Núñez, classe 1999, è reduce da una stagione non sempre brillante con la maglia dei “Reds”, un rendimento che non ha pienamente giustificato i circa 100 milioni di euro complessivi (80 più bonus) spesi dal Liverpool per strapparlo al Benfica. Proprio questa situazione potrebbe aprirgli le porte a un cambio di maglia, con il giocatore che, secondo le indiscrezioni, sarebbe propenso a rimanere in Europa, avendo già rifiutato ricche offerte dall’Arabia Saudita.

Il Corriere della Sera sottolinea come il Napoli, che sogna di tornare a vincere il campionato, sia in pole position per assicurarsi le prestazioni dell’uruguaiano. Tuttavia, il Milan, alla ricerca di un centravanti titolare di spessore, non starebbe a guardare. L’ingaggio di Núñez, stimato intorno ai 4,7 milioni di euro, sarebbe ritenuto sostenibile da entrambe le società.

Il nodo cruciale per la buona riuscita dell’affare rimane il costo del cartellino, con il Liverpool che valuta il giocatore circa 50-60 milioni di euro. Sebbene il Napoli sembri in vantaggio, il Milan, con la sua ritrovata ambizione, potrebbe inserirsi prepotentemente nella trattativa, dando vita a un vero e proprio “duello” per il bomber del Liverpool. L’acquisto di un attaccante di tale calibro sarebbe un segnale forte per entrambe le squadre, pronte a investire per rafforzare i rispettivi reparti offensivi.