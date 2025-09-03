MN24 – Numero maglia Rabiot: il francese ha sciolto le riserve! Questa la scelta dell’ex centrocampista del Marsiglia

Numero maglia Rabiot: il centrocampista francese ha sciolto le riserve e ha deciso di prendere il numero 12. Tutti i dettagli

Il calciomercato Milan ha messo a segno uno dei colpi più significativi di questo calciomercato estivo, assicurandosi le prestazioni del talentuoso centrocampista francese Adrien Rabiot. L’operazione, riportata in esclusiva da Milannews24, ha visto il giocatore approdare in rossonero a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Un investimento importante che testimonia la volontà del club di rinforzare la squadra con elementi di grande qualità ed esperienza.

Rabiot ha siglato un contratto di lunga durata, che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2028. Un segnale di fiducia reciproca tra il giocatore e la società, che vede in lui un pilastro del futuro centrocampo milanista. Attualmente, il francese è impegnato con la sua nazionale e si unirà ai nuovi compagni di squadra a Milanello solo al termine degli impegni internazionali. La sua maglia avrà il numero 12, un numero che ha già un suo peso nella storia rossonera.

L’arrivo di Rabiot è un tassello fondamentale nella costruzione del nuovo Milan targato Igli Tare, il neo direttore sportivo che sta plasmando la squadra secondo le direttive del nuovo allenatore, il grande ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che conosce bene Rabiot per averlo già allenato alla Juventus, ha giocato un ruolo cruciale nella trattativa, spingendo per il suo acquisto e ritenendolo il profilo ideale per dare equilibrio e fisicità al centrocampo.

Il curriculum di Adrien Rabiot parla da sé. Nato a Saint-Maurice, in Francia, il 3 aprile 1995, il centrocampista ha mosso i primi passi nelle giovanili francesi prima di esplodere al Paris Saint-Germain, dove ha debuttato in Prima Squadra nel 2012. Con il PSG ha collezionato ben 227 presenze e 24 gol, vincendo un’impressionante serie di trofei, tra cui ben cinque Ligue 1. Nel 2019 il passaggio alla Juventus, dove ha continuato a mietere successi: in 212 presenze ha segnato 22 reti e ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo una breve parentesi al Marsiglia, dove ha totalizzato 32 presenze e 10 gol, Rabiot torna in Italia, pronto a mettere la sua esperienza e il suo talento al servizio del Milan. Con la Nazionale francese, Rabiot ha esordito nel 2016 e vanta 53 presenze e 6 gol, oltre alla vittoria della Nations League 2021.

Il suo acquisto rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del Milan, che punta a tornare a competere ai massimi livelli in Italia. La versatilità di Rabiot, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, e la sua esperienza internazionale lo rendono un elemento prezioso per il progetto tecnico di Allegri. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di ammirare le sue giocate e di vederlo all’opera con la maglia del Milan, fiduciosi che il suo arrivo possa contribuire a riportare il club ai vertici del calcio europeo.

Chi è Adrien Rabiot, il nuovo centrocampista del Milan?

Adrien Rabiot è un calciatore francese di 29 anni (classe 1995), alto 1,92 metri, che ricopre il ruolo di centrocampista centrale. La sua carriera è stata costellata di successi, a partire dalle giovanili del Paris Saint-Germain, club in cui ha esordito in prima squadra nel 2012. Con il PSG ha costruito una carriera ricca di trionfi, vincendo numerosi titoli nazionali tra cui cinque Ligue 1, prima di trasferirsi in Italia alla Juventus nel 2019. Qui ha giocato sotto la guida di diversi allenatori, tra cui Massimiliano Allegri, con cui ha mantenuto un rapporto di stima e fiducia. Nel 2024 è tornato in Francia, al Marsiglia, per una breve parentesi prima di essere acquistato dal Milan.

Caratteristiche tecniche: Rabiot è un centrocampista completo, dotato di una grande fisicità che gli permette di dominare in mezzo al campo sia in fase difensiva che offensiva. Le sue qualità tecniche gli consentono di gestire il pallone con grande sicurezza, mentre la sua visione di gioco lo rende un regista di qualità. È inoltre un ottimo incursore, capace di inserirsi in area avversaria e di segnare gol pesanti, come dimostrato dalle 22 reti segnate con la maglia della Juventus. La sua esperienza e il suo carisma lo rendono un leader silenzioso, un giocatore capace di alzare il livello di tutta la squadra. Il suo arrivo al Milan è un chiaro segnale della volontà del club di costruire una squadra solida e competitiva per il futuro.