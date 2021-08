Numero di maglia di Messi al Psg: ecco cosa deve fare per ottenere il 30

Numero di maglia di Messi al Psg: nel caso in cui optasse per il numero 30, l’argentino dovrebbe chiedere il consenso alla Ligue 1

Una delle trattative più importanti nella storia del calciomercato, quella che sta conducendo Leo Messi, sei volte pallone d’oro, sulla vie dorate della Capitale parigina, sta vivendo il proprio culmine proprio in questi minuti, con le ultime formalità da espletare prima di poter aggregare l’ex Barcellona con il resto dei compagni.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è in atto una sorta di diatriba in merito al numero di maglia scelto dall’asso argentino per scrivere la storia anche in maglia parigina: al netto del rifiuto di sottrarre la maglia numero 10 all’amico Neymar, la pulce potrebbe optare per la numero 11 o la 30, anche se, per quest’ultima, dovrebbe risolvere una formalità burocratica con la Federazione francese.

La numero 30, infatti, è destinata al terzo portiere di ogni squadra e, l’argentino, per richiederla, dovrebbe appunto ottenere il consenso da parte della Ligue 1. La presentazione in grande stile, l’11 agosto 2021 alle ore 11, tuttavia, potrebbe risolvere il rebus tutto francese del numero scelto dalla stella argentina per la nuova avventura in salsa francese.