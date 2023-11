Novellino: «Stravedo per Pioli, ma devo fargli questo appunto». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tutti Convocati

Novellino è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati per parlare, tra le altre cose, del Milan che ieri ha pareggiato a Lecce. Le sue parole.

NOVELLINO – «Io stravedo per Pioli, ma fa una partita alla grande e poi un’altra un po’ così. Io avrei messo Florenzi e non Musah. Il primo tempo è stato bello, gli ultimi 25 minuti il Milan era in totale difficoltà. Qualcosa in casa Milan non va a livello mentale»