Novellino esalta Pioli: «Gli do grande merito, è stato capace di…». Le sue dichiarazioni in vista del derby di Milano

Walter Novellino è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare del derby di Milano tra Inter e Milan. Le sue parole.

NOVELLINO – «L’Inter è favorita, per l’inizio di campionato e per il centrocampo che ha che è fortissimo. E in attacco la coppia Thuram-Lautaro dà grandi garanzie. Mercato migliore quello dell’Inter? Si. Decisamente. Per quanto riguarda il Milan do grande merito a Pioli, è stato capace di unire un gruppo e non era facile»