Notizie Serie A LIVE: Brahim Diaz positivo, Rebic in dubbio

Continua la marcia di avvicinamento a Milan Verona. Pioli deve fare la conta degli indisponibili e comincia seriamente a preoccuparsi. Oltre a Theo Hernandez, anche Brahim Diaz è risultato positivo al Covid 19.

Le brutte notizie non finiscono qui. Anche Rebic sarebbe in dubbio per la gara di domani sera contro i veneti. Il croato ha subito una contusione. Leggi le condizioni dell’attaccante rossonero.

