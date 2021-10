Nosotti avverte Pioli: «Attenzione a questo Bologna, può fare male»

Marco Nosotti ha analizzato le probabili insidie del match tra Bologna e Milan al Dall’Ara. Le parole del giornalista

Ospite negli studi di Sky Sport, Marco Nosotti ha presentato il match tra Milan e Bologna, soffermandosi sulle possibili insidie della sfida tra Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic. Ecco le sue parole.

BOLOGNA MILAN – «Sarà importante per il Milan il modo in cui giocherà il trerquartista, soprattutto perché manca Brahim Diaz. Quella è una posizione fondamentale per i rossoneri, perché in base a come si muove lui, cambia la manovra offensiava della squadra. Attenzione però anche a questo Bologna, con questa difesa a tre e con questi esterni è una gattaccia».