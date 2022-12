Neymar: «Mi sembra che sia tutto un incubo…». Le parole del fuoriclasse brasiliano dopo la sconfitta contro la Croazia

Ecco le parole di Neymar dopo la sconfitta contro la Croazia nei quarti di finale di Qatar 2022 e sul suo futuro con la Selecao. Ecco di seguito le parole del fuoriclasse brasiliano:

«Mi sembra che sia tutto un incubo, non posso credere a ciò che è accaduto: questa è una sconfitta che peserà, è una cosa troppo triste e ci farà male per molto tempo. Inseguivamo un sogno ma purtroppo non siamo riusciti a realizzarlo: nel calcio, e non solo, succede. Ma voglio ringraziare il popolo brasiliano per l’affetto e l’appoggio che ci ha dato. Ora non voglio dire se ci sia un colpevole, sono troppo giù di morale per pensarci. Voglio prendermi del tempo per riflettere, per pensare alla Seleçao e a cosa voglio per me. Non chiudo le porte, ma nemmeno posso dire che al 100% tornerò. Non garantisco nulla»