Neymar svela il suo futuro: «Un giorno lo farò»

Neymar, accostato in chiave mercato in passato al Milan, ha svelato i propri progetti per il futuro

Nel mentre Neymar si trova in Brasile per recuperare dall’intervento necessario per evitare una grossa ricaduta la partita di Copa Sudamericana Santos-Audax Italiano (0-0) ha ricevuto l’affetto di tutto lo stadio e svelato i piani per il futuro anche in chiave calciomercato:

«È troppo bello tornare a casa mia. Sono felice di essere tornato qui dopo 10 anni. È il club che mi ha dato tutto, che ha aperto le porte a me e alla mia famiglia, che mi ha rivelato al mondo. Se io sogno di giocare per il Santos, immaginatevi loro. Ritorno? Presto»