Nesta: «Ecco qual è il problema del Milan». L’ex difensore rossonero spiega il difetto dei rossoneri in questo momento

Intervenuto alla BoboTv, Alessandro Nesta ha parlato del problema del Milan.

Ecco le sue parole: «Il limite del Milan rimane la panchina. Non ci sono giocatori che entrano e danno un impatto al match. In un livello generale più alto, Brahim poteva essere una riserva che entrava e faceva ciò. Oggi non ha un giocatore che ha impatto sulla partita. Poi con gli undici titolari freschi se la gioca quasi con tutti»