Nelson Dida potrebbe tornare al Milan: ecco il motivo

Potrebbe presto verificarsi un ritorno i rossonero da parte di un ex portiere milanista. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il prossimo preparatore dei portiere della Primavera potrebbe essere Nelson Dida. Il brasiliano tornerebbe a Milanello dopo qualche anno in un ruolo che lo metterebbe a confronto con i futuri Donnarumma . Al momento è soltanto un’indiscrezione, in attesa che Elliot e Gazidis prendano delle decisioni sul quadro dirigenziale. Ovviamente la scelta dell’ex portiere andrebbe in senso “conservativo” per puntare su bandiere rossonere da inserire in società.