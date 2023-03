Nazionali Milan, Diaz sospeso tra Spagna e Marocco: lo scenario. La preferenza vira verso il Paese iberico, ma è ancora tutto da definire

In attesa di sapere il suo futuro lontano, Brahim Diaz aspetta quello prossimo. Alle 11:30 di domani si sapranno le convocazioni del ct della Spagna De la Fuente e si scoprirà se c’è anche il rossonero.

Il numero 10 rossonero, però, può giocare anche per il Marocco, data l’origine di suo padre: per questo, se non avvenisse la convocazione con la Spagna, Brahim potrebbe virare sulla nazionale africana. In caso, invece, di presenza nella lista spagnola, Diaz non esiterà a dire di sì. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.