Nazionali: Kessie e Calha gol, Gabbia va avanti

Giornata proficua, martedì 30 marzo, per tre rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali. Nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa 2021, Franck Kessie ha trovato il suo quarto gol in carriera con la Costa d’Avorio nel match vinto dagli Elefanti sull’Etiopia per 3-1: il centrocampista rossonero ha realizzato il rigore del momentaneo 2-0 al 19′, giocando tutti i 90 minuti e dimostrandosi una volta di più un punto di riferimento per il c.t. Beaumelle.

Gol (il secondo in una settimana) e assist anche per Hakan Çalhanoğlu nel match per le qualificazioni al Mondiale 2022 tra Turchia e Lettonia. Per il centrocampista turco, in campo per 65′ prima di essere sostituito, un grande impatto nel primo tempo in un incontro chiuso in maniera beffarda per la sua Nazionale, raggiunta sul 3-3 dopo essere stata avanti per 3-1.

Il terzo protagonista rossonero nelle sfide internazionali di martedì è Matteo Gabbia, che al rientro da una giornata di squalifica ha disputato tutti i 90′ del successo dell’Italia Under 21 sulla Slovenia per 4-0. Una vittoria che regala agli azzurrini la qualificazione ai Quarti di Finale dell’Europeo Under 21, con l’Italia che giocherà il 31 maggio a Lubiana contro la vincente del Gruppo D.

Non impegnati, infine, Alexis Saelemaekers in Belgio-Bielorussia e Jens Petter Hauge in Montenegro-Norvegia per le qualificazioni a Qatar 2022, oltre a Brahim Díaz in Spagna-Repubblica Ceca per l’Europeo Under 21.

Fonte: acmilan.com