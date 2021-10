Nazionali, i rossoneri in campo oggi: possibile esordio per Rafael Leao

Continuano gli impegni delle Nazionali in questo week-end. Quest’oggi scendono in campo tanti rossoneri, eccoli nel dettaglio

Tanti rossoneri in campo in questo sabato di pausa per le Nazionali. Tra il possibile esordio di Rafael Leao con il Portogallo agli impegni della coppia centrale Tomori-Kjaer. Ecco il programma.

Rafael Leao

Portogallo-Qatar, amichevole. Ore 21:15

Fodè Ballo-Tourè

Senegal-Namibia, qualificazioni ai Mondiali. Ore 21:00

Simon Kjaer

Moldova-Danimarca, qualificazioni ai Mondiali. Ore 20:45

Fikayo Tomori

Andorra-Inghilterra, qualificazioni ai Mondiali. Ore 20:45