Bertolini: «Mondiale? Sensazioni positive, c’è tanto…». Il ct della Nazionale italiana femminile di calcio in vista dell’appuntamento

Milena Bertolini ha parlato ai microfoni della FIGC dal ritiro della Nazionale italiana femminile in Nuova Zelanda in vista del Mondiale di calcio, dove nessuna rossonera è presente.

SENSAZIONI E ALLENAMENTI – Sensazioni positive, c’è tanto entusiasmo in questo Paese così particolare e lontano da noi. Dovremo abituarci alle quattro stagioni perché in una giornata passi dal sole all’inverno, al vento, alla pioggia. Abbiamo fatto questi primi allenamenti di adattamento per recuperare dal jet lag. Lavoriamo tanto in campo da un punto di vista tecnico-tattico, gran parte del lavoro fisico lo abbiamo già fatto. Ora dobbiamo provare più situazioni di gioco possibili. Ma questa squadra ha diversi leader.

VOGLIA DI MONDIALE – Da uno a dieci è dieci. Vogliamo giocarci le partite in questo contesto meraviglioso, in stadi bellissimi dal grande fascino in una terra particolare.