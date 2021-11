Nastasic: «Vlahovic stella del futuro, le voci sul rinnovo non lo disturbano»

Matija Nastasic ha parlato, in una intervista al portale serbo Telegraf.rs, di Vlahovic: le dichiarazioni del difensore della Fiorentina

Matija Nastasic ha parlato, in una intervista al portale serbo Telegraf.rs, anche di Vlahovic, oggetto dei desideri anche del Milan. Ecco le dichiarazioni del difensore della Fiorentina.

«Siamo tutti testimoni di come gioca e di come si comporta. Spero sinceramente che la salute lo accompagni, è molto giovane e gioca già a un livello così alto. Non ho dubbi che in futuro sarà la principale speranza della Nazionale e del club per cui giocherà. È qui, ed è la più grande stella. Non è stato disturbato dalle voci sul trasferimento e sul prolungamento del contratto. È un professionista, lavora dando il massimo ed è evidente che i tifosi gli mostrino rispetto ovunque».