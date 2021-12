Lo Spezia sbanca il Maradona senza fare neanche un tiro in porta. Napoli sconfitto da un autorete di Juan Jesus

Risultato incredibile al Maradona, dove lo Spezia espugna il campo del Napoli. La squadra di Spalletti condannata da un’autorete di Juan Jesus, senza aver subito nessun tiro in porta. Tanti errori in fase realizzativa per gli azzurri.

Il Milan si stacca a +3 al secondo posto dietro all’Inter capolista.